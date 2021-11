Antonio Conte il nutrizionista, le regole alimentari al Tottenham: addio a panini, ketchup e maionese

SportFair

Nelle ultime settimane due club importanti hanno cambiato allenatore a causa di un rendimento deludente in stagione. Stiamo parlando di Tottenham e Barcellona che hanno deciso di esonerare Nuno Espirito Santo e Koeman per affidare la panchina a Antonio Conte e Xavi. L’obiettivo è quello di cambiare passo e l’allenatore italiano ha già raggiunto buoni risultati con un successo in Conference League e un pareggio in campionato.

L’ex Ct della Nazionale ha già apportato delle modifiche dal punto di vista tattico e dell’organizzazione, in più ha imposto delle regole anche dal punto di vista alimentare. Conte ha preteso che la squadra pranzi insieme a mezzogiorno, tolti dal menù cibi pesanti, panini, ketchup e maionese. E’ stata ridotta la quantità di succo di frutta, olio e burro. E’ arrivato inoltre l’invito a mangiare più frutta. Conte non lascia nulla al caso, è la sua arma in più che nel corso della carriera ha portato risultati superiori ad ogni aspettativa.

Ovviamente Conte ha puntato molto anche sull’aspetto tattico. Dopo l’esordio contro il Vitesse, l’allenatore ha spiegato gli errori attraverso analisi video, in più sono state garantite sessioni di allenamento molto intense per migliore la condizione fisica, ma soprattutto incamerare le idee tattiche del nuovo allenatore.