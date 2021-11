Conte al Tottenham, il tecnico fa la spesa in Italia: 6 calciatori possono lasciare la Serie A!

SportFair

Ci siamo, Antonio Conte è pronto a tornare in corsa. Il Tottenham ha deciso di esonerato Nuno Espirito Santo, fatale la sconfitta degli Spurs contro il Manchester United con il netto risultato di 0-3. Gli Spurs hanno deciso di affidare la panchina all’ex Inter che è pronto a raggiungere Londra per firmare il contratto fino al 2023. Si tratta di un colpo di assoluto livello per il Tottenham, Conte è uno dei migliori allenatori in circolazione.

L’ex Ct della Nazionale ha già iniziato a muoversi sul fronte calciomercato, con grande attenzione proprio al calcio italiano. Occhi ovviamente puntati sull’Inter, la sua ex squadra. Gli obiettivi per la difesa sono due fedelissimi: De Vrij e Bastoni, per il centrocampo pronto l’assalto a Brozovic. Per la fascia tentativo per Manuel Lazzari, per la mediana ritorno di fiamma per Kessie del Milan.

Infine un colpo per il ruolo di attaccante: tutto su Dusan Vlahovic. Il serbo ha deciso di non rinnovare con la Fiorentina e potrebbe lasciare i viola già a gennaio. La valutazione è tra i 40 e i 50 milioni di euro. In 6 calciatori potrebbero lasciare presto l’Italia in direzione Tottenham, ovviamente tra gennaio ed il prossimo giugno.