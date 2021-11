Come sta Pol Espargaro? Le condizioni dello spagnolo della Honda dopo la terribile caduta nelle Fp3 del Gp di Valencia

SportFair

Weekend amaro per la Honda! Il team giapponese resta senza piloti a Valencia, a poche ore dalle ultime qualifiche della stagione. Honda, che ha dovuto già fare a meno di Marc Marquez a causa delle diplopia causata dalla caduta in allenamento, adesso, con ogni probabilità, dovrà rinunciare anche a Pol Espargaro.

Lo spagnolo è stato protagonista di una brutta caduta durante le Fp3 del Gp di Valencia. Espargaro è rimasto sempre cosciente, ma molto dolorante ed è stato presto trasportato in barella al centro medico. Dopo una serie di accertamenti sono emerso una contusione toracica ed un problema al polso destro, da approfondire.

Per questo motivo Espargaro è stato trasportato in ospedale, dove verrà effettuata una tac: “ha preso un colpo molto forte al costale e alla mano. Lo portiamo in ospedale“, ha affermato Puig ai microfoni Sky.

“Contusione importante, al torace destro, non ha perso la conoscenza, ma ha una contusione sul lato destro con molto dolore, abbiamo stabilizzato il paziente e adesso va in ospedale per fare una tac, il polmone è normale. Tutti i parametri normali, c’è anche una piccola commozione cerebrale“, ha aggiunto il Dottor Charte.