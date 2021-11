Come sta Mark Cavendish? Un selfie sorridente per rassicurare tutti

SportFair

Mark Cavendish ha fatto allarmare tutti gli appassionati di ciclismo e di sport. Il corridore britannico è stato protagonista di una terribile caduta nell’ultima giornata di sfide alla Sei Giorni di Gand a causa della quale è stato ricoverato in terapia intensiva in ospedale.

Cavendish ha rimediato due costole rotte sul lato sinistro e ha un piccolo pneumotorace e ieri sera ha aggiornato tutti i suoi fan con uno splendido messaggio sui social, mostrandosi sorridente: “voglio solo dire quanto sono sopraffatto e grato per tutto il supporto e gli auguri. Quindi @zesdaagsegent non è finita nel modo in cui avremmo preferito, penso sia giusto dire. Un po’ d’acqua in pista, un incidente ad alta velocità e qualche rotolamento dopo, sono in cura per alcune costole rotte e uno pneumotorace. Con un po’ di dolore, ma un paio di notti con l’incredibile staff qui al Ghent University Hospital dovrebbero sistemarmi?“.