Come sta Marc Marquez? A Natale una nuova visita: gli aggiornamenti sulle condizioni dello spagnolo

SportFair

Si sono conclusi oggi a Jerez i primi test di MotoGP del 2022. La Honda deve fare a meno di Marc Marquez a causa dell’infortunio procuratosi durante un allenamento in motocross prima degli ultimi due appuntamenti stagionali. La diplopia di cui soffre lo spagnolo gli ha impedito di essere in pista negli ultimi due Gp dell’anno e dunque, anche ai test di Jerez.

La Honda non ha nascosto un pizzico di preoccupazione: “la cosa importante è come sta, ed è più o meno la stessa cosa che abbiamo spiegato a Portimao e Valencia. Ha bisogno di un po’ di tempo per riposare, recuperare e vedere se l’area intorno l’occhio si sgonfia, calmandosi un po’. Poi vedremo. Intorno a Natale avremo un’altra visita con il medico e capiremo qual è la situazione. Poi probabilmente prenderemo una decisione su quali saranno le possibilità. Ovviamente, non è felice di non essere ai test di Jerez. Allo stesso tempo, comprende che ha bisogno di riposare e di essere paziente, questa è la situazione”, ha affermato oggi il team manager Honda Alberto Puig a motogp.com.