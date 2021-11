Come sta Berrettini? Ancora nessuna notizia ufficiale da Torino, ma il romano è tornato in campo per allenarsi [VIDEO]

SportFair

Arrivano immagini davvero belle e speciali da Torino, dove sono in corso le ATP Finals. Matteo Berrettini, che questa mattina è tornato al Pala Alpitour per ulteriori accertamenti dopo l’infortunio agli addominali di due giorni fa, rimediato nella sfida di esordio contro Zverev, è di nuovo in campo.

Sui social dell’ATP sono comparse le prime splendide immagini di un Matteo Berrettini che vuole provarle tutte pur di essere in campo questa sera per la sfida contro Hurkacz. Il tennista romano si sta allenando per capire la sua condizione e, dunque, poter decidere se giocare questa sera contro il polacco o alzare definitivamente bandiera bianca e lasciare il suo posto a Jannik Sinner.

In tantissimi a bordo campo stanno assistendo all’allenamento di Berrettini, nella speranza di poterlo vedere presto in campo e soprattutto in forma.