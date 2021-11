Il Ragno Albino, chi è Ciprian Tatarusanu? Il nuovo eroe del Milan, dal retroscena sul rigore di Lautaro all’idolo d’infanzia

SportFair

E’ arrivato al Milan tra lo scetticismo, si è preso la porta dei rossoneri a causa dell’infortunio di Maignan e si è dimostrato un portiere più che affidabile. Stiamo parlando di Ciprian Tatarusanu, calciatore rumeno classe 1986. E’ entrato di diritto nella storia del club rossonero per aver parato un calcio di rigore sul risultato di 1-1. Il derby di Milano, si è deciso nel primo tempo, nella ripresa si sono verificate occasioni ma il risultato non è cambiato più. La gara si è sbloccata grazie all’ex dal dente avvelenato, Calhanoglu si è procurato un calcio di rigore, poi trasformato dallo stesso turco. Pochi minuti più tardi l’autogol di de Vrij e il miracolo di Tatarusanu che ha ipnotizzato dal dischetto un calciatore come Lautaro Martinez. Il Milan viaggia con un rendimento impressionante in campionato, il merito è anche del suo portiere.

Chi è Ciprian Tatarusanu

Ciprian Tatarusanu è un calciatore rumeno che è arrivato tardi nel calcio che conta. In patria è chiamato il Ragno Albino, il fisico è imponente ma è abile anche sui tiri rasoterra. Il suo punto di forza sono i palloni alti, si è dimostrato anche un portiere molto reattivo e in grado di neutralizzare i calci di rigore. La prima esperienza da professionista è stata con la Juventus Bucarest, poi passa al Gloria Bistrița. La prima squadra di una certa importanza è stata la Steaua Bucarest, si è messo in mostra ed è finito nel mirino di alcuni club italiani. Trova l’accordo con la Fiorentina, inizialmente parte come secondo di Neto poi diventa il titolare. E’ vittima di un infortunio al polpaccio che lo costringe a un lungo stop. Poi due esperienze in Ligue 1, prima al Nantes poi al Lione, quest’ultima con poche soddisfazioni. Nel 2020 firma un triennale con il Milan da 500mila euro e diventa il secondo di Donnarumma. A causa della positività al Covid di Gigio debutta contro la Roma, ma si mette in mostra negli ottavi di finale di Coppa Italia con un rigore parato a Rincon, prodezza che si rivelerà importante per il passaggio del turno. Torna titolare dopo l’infortunio di Maignan, il resto è storia recente con il miracolo su calcio di rigore su Lautaro Martinez. Punto di riferimento anche con la maglia della Romania.

In un’intervista al ‘Corriere dello Sport’ Tatarusanu aveva spiegato: “sono cresciuto osservando Florin Prunea, portiere della Nazionale di Romania per undici anni e pure Bogdan Lobont è stato uno da cui ho cercato di carpire più segreti possibili”.

Tatarusanu non lascia nulla al caso, il rigore parato contro l’Inter non è stato di certo un caso, come confermato anche dall’estremo difensore. “Su Lautaro l’abbiamo studiato molto bene con lo staff, l’abbiamo preparato benissimo mentre Calhanoglu lo conoscevo bene ma mi conosceva anche lui”. Il Milan è in mani sicure, Tatarusanu nuovo eroe rossonero.