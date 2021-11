Champions, il Milan è ancora in corsa: le combinazioni per qualificarsi agli ottavi

SportFair

Impresa del Milan che ha conquistato tre punti importantissimi sul campo dell’Atletico Madrid: è ancora in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Prestazione da grande squadra per i rossoneri che si sono rilanciati per la qualificazione agli ottavi di finale. La partita contro la squadra di Simeone si è decisa nel finale con un colpo di testa di Messias, fondamentale anche il successo del Liverpool contro il Porto. A 90 minuti dal termine la classifica è: Liverpool 15 punti già qualificato, Porto 5, Milan e Atletico 4. Il sogno di raggiungere gli ottavi per il Milan è ancora vivo.

Il Milan si qualifica se…