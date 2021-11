La Juventus in Champions si trasforma, 4 gol allo Zenit e qualificazione agli ottavi. Beffa Atalanta, ma che fenomeno Cristiano Ronaldo

SportFair

Il riscatto della Juventus, la squadra di Massimiliano Allegri si trasforma in Champions League, dopo quattro gare i bianconeri hanno già staccato il pass per gli ottavi di finale, nelle ultime due gare si giocherà il primo posto con tre punti di vantaggio sul Chelsea. La Juventus ha affrontato lo Zenit nel quarto match della fase a giorni, la compagine di Allegri ha messo in mostra la superiorità dal punto di vista qualitativo. L’uomo del match è stato ancora una volta Dybala, l’argentino va vicinissimo al gol, poi sblocca il risultato. Al 26′ lo sfortunato autogol di Bonucci. Nella ripresa la Juventus domina e trova altri gol, prima con Dybala su rigore (penalty ripetuto per l’invasione dei calciatori dello Zenit) poi chiude i conti con Chiesa. Finisce 4-2, la chiude Morata, poi Azmoun. Juventus a punteggio pieno con 12 punti.

Atalanta-Manchester United

L’Atalanta si conferma una squadra fortissima anche in Champions League e, anche oggi, ha messo sotto un avversario come il Manchester United, confermando la prestazione in Inghilterra. I nerazzurri sono sempre più una grande realtà anche a livello internazionale. La squadra di Gasperini passa in vantaggio con Ilicic, la sfida si è sbloccata dopo 12 minuti su grave errore del portiere de Gea. Alla fine del primo tempo il pareggio dei Red Devils con il solito Cristiano Ronaldo. Nel secondo tempo l’Atalanta gioca in modo propositivo e trova il nuovo vantaggio con Duvan Zapata, il colombiano scatta sul filo del fuorigioco, dopo il consulto al Var il gol viene convalidato. Nel finale ancora Cristiano Ronaldo si inventa il gol del 2-2, l’Atalanta beffata ma a testa altissima.