Champions League, la situazione di Inter e Milan a 180 minuti dal termine

Si è conclusa anche la quarta giornata della fase a gironi di Champions League, è ancora tutto aperto per le squadre italiane. La Juventus ha già staccato il pass per gli ottavi dopo i quattro successi consecutivi, pienamente in corsa anche l’Atalanta dopo il pareggio contro il Manchester United. Le gare di oggi hanno fornito indicazioni anche per Inter e Milan, due situazioni molto diverse.

La qualificazione del Milan è appesa ad un filo, ma ci sono ancora speranze. Il successo del Liverpool contro l’Atletico Madrid (2-0) ha alimentato le possibilità dei rossoneri. Per ottenere la qualificazione il Milan dovrà vincere obbligatoriamente le prossime due partite: a Madrid contro l’Atletico e a San Siro contro i Reds. E potrebbe non bastare. La prima combinazione riguarda la vittoria del Liverpool sul Porto alla quinta giornata e pareggio fra Porto e Atletico all’ultima. La seconda: pareggio fra Liverpool e Porto alla quinta giornata e vittoria dell’Atletico sul Porto all’ultima. Una situazione molto complicata, ma il Milan può ancora sperare.

L’Inter è molto più vicina alla qualificazione. Nelle prossime due partite affronterà Shakhtar a San Siro e Real a Madrid. La qualificazione è in mano alla squadra di Simone Inzaghi, con sei punti gli ottavi sarebbero assicurati con il primo posto del girone. Passaggio garantito anche con il successo contro lo Shakhtar e almeno un pareggio del Real Madrid contro lo Sheriff. La gara contro il Real Madrid diventerebbe decisiva in caso di pareggio dell’Inter contro lo Shakhtar, in caso di sconfitta le cose si complicherebbero.

GRUPPO B

LIVERPOOL 12

PORTO 5

ATLETICO 4

MILAN 1

GRUPPO D