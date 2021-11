Champions League, due colpi mancini: prima Dybala (esulta come Platini) poi Ilicic, che gol di Juventus e Atalanta [VIDEO]

SportFair

Obiettivo riscatto. La Juventus è in campo per la giornata di Champions League, i bianconeri sono reduci da due sconfitte in campionato contro squadre in lotta per la salvezza, Sassuolo e Verona. La squadra di Allegri ha bisogno di altri tre punti contro lo Zenit per raggiungere la qualificazione. Partenza forte dei bianconeri che passano in vantaggio con il solito Dybala, il tiro della Joya è imprendibile. Esultanza alla Platini per l’argentino.

Partenza fortissima anche dell’Atalanta contro il Manchester United. A sbloccare il risultato è stato Ilicic con un tiro mancino, evidenti le responsabilità del portiere de Gea.

Dybala começou com tudo em Turim. Ele acertou bola na trave e, minutos depois, inaugurou o marcador para a Juventus sobre o Zenit. pic.twitter.com/HDS6fgfIb3 — Meia Ofensivo (@meiaofensivo) November 2, 2021