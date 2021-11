Carlos Sainz e l’incontro ravvicinato con un macaco: il pilota Ferrari imita divertito il dolce animale [VIDEO]

SportFair

E’ tutto pronto per un nuovo appuntamento della stagione 2021 di Formula 1. I piloti si sfideranno in pista domenica nel Gp del Messico, un nuovo importantissimo round per la lotta al titolo Mondiale ed il duello tra Verstappen e Hamilton.

La Ferrari sta lavorando sodo per poter essere competitiva dalla prossima stagione, ma non manca qualche piccola parentesi di divertimento: Carlos Sainz ha infatti strappato un sorriso a tutti gli appassionati e tifosi della Rossa nelle sue Storie Instagram pubblicando foto e video davvero simpatici.

Lo spagnolo della Ferrari si è fatto immortalare durante un incontro ravvicinato con un macaco, che il pilota ha voluto poi simpaticamente imitare in tutti i suoi gesti e movimenti. Un misto tra dolcezza e divertimento!