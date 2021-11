Tutti ai piedi di Carlos Alcaraz, l’avversario alla… Korda: lo spagnolo vince le Next Gen Finals

SportFair

Un’altra prestazione eccezionale per Carlos Alcaraz, successo anche in finale delle Next Gen Finals e percorso netto nella competizione. Il classe 2003 si conferma un giocatore veramente incredibile, potenzialmente uno dei migliori in assoluto. Alcaraz è stato protagonista di una prestazione di altissimo livello nell’ultimo atto contro Korda, niente da fare per lo statunitense.

Solo il primo set è stato equilibrato, Korda ha messo in mostra grande grinta e ha portato Alcaraz al tie break, lo spagnolo ha vinto con fatica. Nel secondo e terzo set la gara non è stata mai in discussione. Finisce con un netto 3-0 di Alcaraz contro Korda (4-3, 4-2, 4-2). Tutti ai piedi per il giovane talento spagnolo. E’ il successore di Jannik Sinner nelle Next Gen Finals.