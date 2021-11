Respinta la richiesta di Valentina Vezzali: no al 100% per Italia-Svizzera, sorridono invece gli appassionati di tennis

SportFair

Venerdì 12 ottobre all’Olimpico di Roma l’Italia di Mancini affronterà la Svizzera in un nuovo appuntamento delle qualificazioni ai Mondiali 2022.

Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati italiani di calcio, che non vogliono perdersi un match dei campioni d’Europa in carica. In molti speravano di poter assistere dal vivo al match, grazie alla deroga chiesta dal Sottosegretario Vezzali, ma purtroppo dovranno rivedere i loro piani. Il Cts ha infatti negato la deroga sulla capienza dello stadio, che Valentina Vezzali voleva al 100% per l’occasione, confermando quindi il 75% a causa dell’aumento del numero di contagi nel Lazio.

Buone notizie invece per gli appassionati di tennis: è stato concesso un aumento della capienza per le ATP Finals di Torino dal 60% al 75%.