Doncic mostruoso: tripla impossibile allo scadere, il canestro della vittoria è spettacolare [VIDEO]

Quando ormai sembrava che non ci fosse più niente da fare, nella sfida andata in scena nella notte tra Dallas Mavericks e Boston Celtics, ci ha pensato Luka Doncic a fare la differenza. Il 22enne sloveno ha messo a segno una tripla davvero clamorosa allo scadere, permettendo così alla sua squadra di conquistare la vittoria per 107-104. Un canestro davvero impossibile, con 3 avversari addoso, diventato presto virale e che ha fatto esplodere tutto il palazzetto.