Mai nessuno come lui, Canelo nella storia! E’ il primo pugile ad unificare i titoli dei pesi supermedi, Plant ko

Saul “Canelo” Alvarez nella storia! E’ lui il primo pugile ad unificare i titoli dei pesi supermedi. Il messicano ha sconfitto nella notte l’americano Caleb Plant con un k.o. all’11° round.

Uno spettacolo unico in una MGM Grand Garden Arena, a Las Vegas, piena di 16.586 spettatori. Canelo è stato paziente nei primi round e la svolta è arrivata al penultimo round quando è riuscito a mandare due volte al tappeto l’avversario americano, prima con un gancio e poi con un montante. Plant, nonostante i due duri colpi, ha detto all’arbitro di voler continuare ma non c’è stato nulla da fare per lui: Canelo si è aggiudicato l’incontro, diventando così il sesto pugile dal 1988, quando è stata introdotta la Wbo, a detenere tutte e 4 le cinture. Grazie a quest 57ª vittoria, in 60 combattimenti, Canelo ha aggiunto la cintura IBF, fino a stanotte di proprietà del suo avversario, a quelle WBA, WBC e WBO già in suo possesso.