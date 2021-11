Canelo re indiscusso! Così ha sconfitto Caleb Plant: il VIDEO del ko

Serata magica a Las Vegas dove è andata in scena la sfida tra Canelo Alvarez e Caleb Plant. Ad aggiudicarsi l’incontro è stato il 31enne messicano, che diventa così il primo campione ad unificare i titoli dei pesi supermedi.

Una sfida combattuta, che si è decisa solo al penultimo round, l’11°, quando Canelo, dopo aver stordito con due duri colpi il suo avversario, è riuscito a mandarlo al tappeto, potendo così festeggiare una storica impresa.

Di seguito il video degli ultimi momenti del match che hanno decretato la vittoria del 31enne messicano.

If I were a boxer I would simply not fight Canelo https://t.co/pmIA9id3UJ

