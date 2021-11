E’ campione del mondo ma non ha ancora una squadra, il ‘caso’ di Liam Bertazzo

SportFair

Lo strano caso di Liam Bertazzo. Solo poche settimane fa il ciclista era stato inserito nel quartetto dell’inseguimento a squadre italiano ai Mondiali di ciclismo su pista in quel Roubaix con l’impresa di aver conquistato la medaglia d’oro. Adesso è il momento di pensare al futuro ma, ad oggi, il 29enne è ancora senza squadra. Un mistero per un atleta che ha dimostrato importanti qualità. Il contratto con la Vini Zabù è scaduto e, al momento, nessuno si è fatto vivo con un contratto interessante.

Bertazzo ha parlato ai microfoni di Tuttobiciweb: “al momento c’è poco da dire, per il 2022 non ho ancora trovato una sistemazione ma non è la prima volta che arrivo così lungo alla firma di un contratto. Mi è capitato anche di firmare a fine novembre/inizio dicembre e quindi questa situazione non mi spaventa. Sono tranquillo e concentrato, ho ripreso ad allenarmi e sono motivato in vista della prossima stagione. So di aver dimostrato il mio valore e quindi non ho alcun tipo di rimpianto”.

Poi conclude: “la Federazione, che ringrazio, si sta muovendo per cercare di sistemarmi nel migliore dei modi, grazie anche a Marco Villa. Vedremo cosa succederà prossimamente, fino ad ora la Federciclismo ha avuto altre priorità come le riunioni tecniche per il cambio federale”.