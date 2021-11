A Valencia l’ultimo weekend di gara di Valentino Rossi: Marc Marquez non c’è, ma sul suo camion spunta un omaggio al Dottore [FOTO]

SportFair

Un mito, una leggenda, Valentino Rossi è ormai ai saluti! Il Dottore ha disputato oggi le sue ultime qualifiche ed il mondo intero si sta preparando alla sua ultima gara di MotoGP, quella in programma domani pomeriggio a Valencia.

Il Dottore ha chiuso oggi le qualifiche con un buon 10° posto, considerando i risultati recenti, riuscendo a disputare direttamente le Q2, senza dover passare dal Q1.

Tanti gli omaggi per il 9 volte campione del mondo in questo weekend così speciale ed emozionante. Tutti i piloti hanno salutato Valentino Rossi, tra post social, abbracci e applausi, tutti tranne uno, Marc Marquez.

Il pilota spagnolo non è a Valencia a causa di un problema agli occhi procuratosi durante un allenamento in motocross e dai social non è ancora arrivato nessun messaggio per il Dottore ed in tantissimi pensano che potrebbe non arrivare mai, visti i loro precedenti.

In attesa di scoprire come si comporterà Marc Marquez, è diventata virale sui social una foto scattata nel paddock di Valencia: sul camion di Marc Marquez è spuntato infatti un omaggio a Valentino Rossi. Uno scatto davvero curioso, vista la rivalità tra i due e i vari litigi storici che non hanno mai fatto scorrere buon sangue tra i due campioni.

Si tratta di un’iniziativa della Dorna, che ha coinvolto tutti i team per omaggiare Valentino Rossi.