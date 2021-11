Brilla l’Italia a Kazan! Doppietta d’argento per Lamberti agli Europei di nuoto in vasca corta

SportFair

E’ una giornata speciale per l’Italia del nuoto, protagonista agli Europei in vasca corta di Kazan. Dopo l’oro di Martina Carraro nei 100 rana è arrivata una splendida doppietta d’argento per Michele Lamberti.

L’azzurro, 21 anni oggi, debuttante e figlio campione del mondo Giorgio e della stileliberista Tanya Vannini è la grande sorpresa italiana di questo evento continentale: il bresciano si è preso oggi prima il podio dei 50 rana e poi quello dei 100 farfalla riportando l’Italia a medaglia in entrambe le specialità dopo quattro anni. Nella finale a dorso timbra il record italiano di 22″65.

“Devo ancora realizzare quello che mi è successo in questi giorni, perché sono cambiate e avvenute tantissime cose. Questa medaglia, con il record italiano ancora abbassato, è veramente incredibile, inaspettata. Ho ricevuto tante chiamate, numerosi messaggi e altrettanto attestati d’affetto nelle ultime ore, che mi hanno riempito di gioia. Sono emozionantissimo. Un argento europeo ha un valore assoluto. So che per me adesso cambierà molto, forse moltissimo, ma è anche bello che sia così. Non voglio fermami; voglio crescere e migliorare ancora. So bene che il mio cognome è importante per questo sport e per me è un onore averlo”, aveva dichiarato dopo la prima finale di oggi.

Il tempo di salire sul podio e Michele Lamberti si prende un altro argento, strappato e voluto con forza, grinta, determinazione e una grande capacità di recupero. Ottima partenza, passo buono alle virate e un tocco forse un po’ lungo che consente all’ungherese Szebasztian Szabo, autore del miglior tempo nelle semifinali dei 50 stile libero pochi minuti prima, di infilarsi. L’azzurro chiude con l’ennesimo miglioramento personale in 49″79 (22″89 – 26″90), al di sotto del 50″11 registrato in semifinale e del 50″17 delle batterie partendo dal 52″57 del gennaio scorso. Il magiaro lo precede all’arrivo per 11 centesimi e grazie ad una vasca di ritorno magistrale nuotata in 26″46. Prossimo obiettivo il record italiano di Matteo Rivolta (49″54), argento nel 2015 e vincitore nel 2017 avanti all’altro azzurro Piero Codia.