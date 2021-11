Che Botta…s, le Sprint Qualifying sono del finlandese: super rimonta di Hamilton, ma partirà decimo

SportFair

Grandissimo spettacolo nella Sprint Qualifying di F1, valida per il gran premio del Brasile. Si tratta di un appuntamento molto importante per la vittoria del titolo finale, in corsa Verstappen e Hamilton. Le ultime ore sono state caldissime per le investigazioni nei confronti dei due piloti che guidano la classifica: l’olandese è stato multato con 50 mila euro per aver toccato l’ala della Marcedes, il britannico con la partenza dall’ultimo posto della Sprint Qualifying per l’ala mobile irregolare.

La mini gara è bellissima: partenza lampo di Bottas che si porta in prima posizione, bravissimo anche Sainz che si ritrova in seconda posizione. Verstappen è nervoso, ma al sesto giro riesce a superare il ferrarista. Grandissima rimonta per Lewis Hamilton, al 20° giro sorpassa Leclerc e si porta in quinta posizione. Bottas controlla il vantaggio su Verstrappen, al terzo posto Sainz e poi Perez.

Nel finale non si registrano grossi scossoni, vince Bottas con un vantaggio di circa 1 secondo su Verstappen, poi Sainz e Perez. Nel giro finale Hamilton supera Norris per il quinto posto. Ma partirà decimo per aver cambiato il motore.