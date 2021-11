Bottas spiazza tutti! Doppietta Mercedes nelle qualifiche del Messico, Verstappen in seconda fila

SportFair

Valtteri Bottas sorprende tutti e si prende una super pole position in Messico! Il finalndese della Mercedes, il pilota meno chiacchierato di tutto il weekend, ha beffato i suoi avversari prendendosi la prima posizione della griglia di partenza, lasciandosi alle spalle il suo compagno di squadra Lewis Hamilton ed il leader della classifica piloti Max Verstappen.

Quarto invece Sergio Perez, che domani partirà dalla seconda fila davanti al suo pubblico. E’ Sainz il miglior ferrarista, sesto alle spalle di Gasly, mentre Leclerc non è riuscito a far meglio dell’ottavo posto, davanti a Tsunoda e Norris.

Le parole dei top 3

Bottas: “è stato un giro speciale, il primo tentativo, uno dei migliori giri di sempre ed è un’ottima sensazione. Stamattina eravamo messi bene, ci mancava un po’ di passo al primo giro, ma con le temperature un po’ più alte nel pomeriggio penso che la pista sia venuta come la volevamo noi. Dobbiamo cercare di partire bene, speriamo di mantenere le posizioni“.

Hamilton: “Valtteri ha fatto un lavoro fantastico, sono fiero di lui, credo che stia guidando benissimo nelle ultime gare, è grandioso per il team, non pensavamo di avere il passo per questo weekend, quindi monopolizzare la prima fila è davvero speciale“.

Verstappen: “abbiamo perso col bilanciamento, nell’ultimo giro mi sembrava di essere pronto per un bel giro, pensavo ci sarebbe stata bandiera gialla e ho alzato il piede ed il giro è stato rovinato. Sempre meglio terzo che secondo qui credo. Penso di poter lottare con le Mercedes domani, non useremo queste gomme quindi c’è ancora tutto in gioco“.

La griglia di partenza

1ª fila: 1. Bottas, 2. Hamilton

2ª fila: 3. Verstappen, 4. Perez

3ª fila: 5. Gasly, 6. Sainz

4ª fila: 7. Ricciardo, 8. Leclerc

5ª fila: 9. Tsunoda, 10. Norris