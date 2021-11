Botta e risposta tra Cassano e Totti: la replica del Pupone a ‘Le Iene’

SportFair

Francesco Totti ha deciso di rispondere a Antonio Cassano. Il barese aveva scatenato le reazioni in diretta su Twitch, in compagnia di Vieri nella Bobo tv: “non è eterno come Messi o Maradona, tra 20 anni sarà dimenticato”.

Intervistato da ‘Le Iene’ il Pupone ha risposto: “Francesco, Cassano ha detto che tu non sei eterno come Messi e Maradona e tra vent’anni sarai dimenticato; che ne pensi di questa cosa che ha detto Cassano?”, domanda l’inviato Filippo Roma. “È giusto, io è da mo’ che me so’ scordato”.

“T’hanno difeso sia Zeman che Mourinho”, dice ancora l’inviato. “Non c’era bisogno”, risponde Totti. “Un saluto al tuo amico Cassano, l’ex amico Cassano?”, ancora l’inviato di Mediaset. “Nooo! Antonio è un amico, macché ex!!!”.