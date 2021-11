Matteo Berrettini allo scoperto sull’infortunio: il messaggio sui social del tennista italiano [FOTO]

SportFair

Continuano ad arrivare aggiornamenti sulle condizioni di Matteo Berrettini, il tennista è reduce dal ritiro nella gara delle Atp Finals di Torino contro Zverev. L’obiettivo dell’italiano è quello di completare la competizione ed una decisione definitiva arriverà entro le prossime ore. Sull’argomento ha deciso di aggiornare proprio Berrettini, attraverso una Stories Instagram.

“Ieri sera ho provato una delle peggiori sensazioni della mia carriera. Grazie mille per il supporto, in questi momenti è di grande aiuto. Vi volevo aggiornare che il mio team tecnico sta valutando gli esami di oggi e la situazione in generale. Vi farò sapere appena prenderò una decisione. Grazie ancora”.