Berrettini in lacrime a Torino: l’azzurro costretto al ritiro nel match contro Zverev per ritiro

Debutto amaro, amarissimo per Matteo Berrettini alle ATP Finals di Torino. Il tennista romano non è ruscito a disputare l’intero match di questa sera contro Zverev a causa di un infortunio. L’azzurro, dopo un bellissimo ed intenso primo set, terminato 7-6 per il rivale tedesco, ha dovuto alzare bandiera bianca sotto sull’1-0 nel secondo set.

Berrettini ha chiesto l’intervento del medico che ha trattato il tennista per qualche minuto: l’azzurro ha provato a tornare in campo a giocare ma è stato costretto a ritirarsi perchè consapevole di non poter continuare a giocare per il problema muscolare agli addominali.

Le ATP Finals di Berrettini durano quindo solo un’ora e 41 minuti. Sono comunque da valutare le sue condizioni ed in caso di forfait al suo posto scenderà in campo Jannik Sinner.