“Scortiamolo nel giro d’onore”, “lo farei passare per il 200° podio”: Bagnaia e Quartararo disposti a tutto per l’ultima gara di Valentino Rossi

SportFair

Quella di ieri è stata una giornata memorabile, storica e ricca di emozioni. Valentino Rossi è pronto per i saluti e domenica correrà la sua ultima gara in MotoGP. Ieri il Dottore ha ricevuto uno splendido omaggio da Dorna per poi raccontare le sue emozioni in una conferenza stampa dedicata esclusivamente a lui, nella quale erano presenti tutti i suoi colleghi.

Colleghi che hanno parlato di lui in maniera splendida e che hanno lanciato delle proposte per la gara di domenica. Pecco Bagnaia, allievo del Dottore, ha proposto di scortarlo nel giro d’onore, mentre Fabio Quartararo si è detto disposto a farlo passare avanti per il suo 200° podio, seppur consapevole che Valentino non sarò d’accordo.

“Ho avuto la fortuna di essere in MotoGP quando correva ancora anche lui. Ho anche vinto la mia prima gara con lui in pista, quindi devo ringraziarlo per il lavoro che abbiamo fatto insieme, anche per l’Academy. Ho anche la fortuna di far parte della sua vita, ci alleniamo insieme. Ho avuto questa fortuna, ma oggi è sicuramente una giornata dura, anche se è chiaro che prima o poi sarebbe dovuta arrivare. Sono convinto che nessuno dimenticherà mai quanto ha fatto per la MotoGP. Penso che sia comunque soddisfatto di quello che ha fatto. Forse dovremmo lasciarlo passare dopo il traguardo e scortarlo nel giro d’onore!“, ha affermato il ducatista italiano, vicecampione del mondo.

“Ad essere sinceri, è difficile vedere quanto accaduto. Considerando i suoi risultati, è chiaro che tutti alla fine dovranno ritirarsi. La sensazione è di tristezza, lui è una leggenda di questo sport. Mi ha ispirato quando ero bambino, ho visto come festeggiava le sue vittorie, ho ammirato la sua personalità. Per me è stato un idolo e dobbiamo complimentarci con lui per la sua carriera incredibile. Penso che Valentino non sarebbe felice di celebrare il 200° podio così. Per lui lo farei, ma non penso lui voglia” ha aggiunto Quartararo.