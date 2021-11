Stoner ai box Ducati a Portimao, Bagnaia pronto a tutto per averlo come coach: “rinuncerei ad una parte dello stipendio! E poi devo chiedergli un po’ di cose su Vale”

SportFair

A Portimao c’è un grande ospite: Casey Stoner sta assistendo dal vivo al weekend di gara del Gp dell’Algarve, penultimo round della stagione 2021 di MotoGP. L’australiano è stato ospite ai box Ducati, dove ha avuto modo di incontrare i piloti della “Rossa”, Miller e Bagnaia.

Quest’ultimo ha molto apprezzato l’incontro e si è detto pronto a tutto pur di averlo come coach: “ho incontrato Casey per la prima volta ieri e oggi è stato il nostro coach. E’ andato in pista per osservarci ed è stato bello avere un altro punto di vista. Stamattina mi aveva detto che io e Fabio eravamo i più veloci. Pomeriggio invece ha notato diverse cose interessanti, come che noi con il vento facciamo più fatica. Poi non è un coach qualunque, è Casey Stoner, l’unico ad aver vinto un Mondiale con la Ducati, quindi è stato molto bello. E’ sicuramente una bella figura da avere nel box, perché è stato quello che ha interpretato meglio la Ducati quando non era una moto facile, poi parliamo di un due volte campione del mondo. Piacerebbe anche a me che magari la Ducati togliesse un po’ di stipendio a me e a Jack e lo desse a Casey per farlo stare con noi durante i weekend di gara“, ha affermato il torinese.

“Uno dei miei sogni da bambino sarebbe stato veder vincere anche Valentino sulla Ducati, perché sono sempre stato un suo grande fan, ma sono anche un grande tifoso della Ducati. Per me quindi Casey è uno dei migliori, ma il mio idolo rimane Valentino“.

“Chiederò a Stoner cosa pensa di Vale“, aveva detto prima dell’incontro. Chissà se il giovane ducatista sarà riuscito a fare le sue domande all’ex campione australiano.