Gli azzurri conoscono la loro avversaria per i quarti di finale di Coppa Davis: i ragazzi di Volandri se la vedranno con la Croazia per un posto in semifinale.

Ai croati è bastato un match contro l’Ungheria per volare alla fase successiva della competizione. La Croazia ha quindi chiuso al primo posto nel girone D e domani sfiderà Sinner e compagni. Si giocherà ancora al Pala Alpitour: con i match che partiranno alle 16.