Agustina Gandolfo è una furia! Lo sfogo della moglie di Lautaro Martinenz: “in alcuni ristoranti italiani sui menu per le donne non ci sono i prezzi”

Aria di festa in casa Martinez: Lautaro ha rinnovato con l’Inter fino al 2026. L’attaccante argentino ha festeggiato con la moglie Agustina, la cui cena, ottima, è stata rovinata da uno spiacevole episodio. La dolce metà del “Toro” si è infatti sfogata sui social per un problema di sessismo riscontrato al ristorante: “lo sapevate che in Italia in diversi ristoranti non mettono i prezzi sul menu che danno alle donne? E se volessi pagare io? Sono indignata”, ha sbottato nelle Storie Instagram la Gandolfo.

“La cosa peggiore è che molti italiani giustificano questo fatto dicendo che succede solo nei ristoranti di un certo livello. E quindi le donne non possono pagare se si tratta di una cena più costosa?”, ha concluso furiosa.