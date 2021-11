Attacco durissimo dello Spartak Mosca a Spalletti: “pagliaccio” [VIDEO]

SportFair

E’ sempre più bufera su Luciano Spalletti. E’ andata in scena la partita di Europa League tra Spartak Mosca e Napoli, successo per i padroni di casa che si sono imposti con il risultato di 2-1. Decisiva la doppietta di Sobolev, mentre è stato inutile il gol della bandiera di Elmas. Al fischio finale momenti di tensione, Spalletti non ha salutato l’allenatore Rui Vitoria.

L’episodio non è stato gradito dallo Spartak Mosca che ha risposto con un messaggio durissimo. “Alla faccia del fair play”, con l’emoticon del pagliaccio: è stato il commento sul profilo Twitter che ha scatenato la reazione dei tifosi del Napoli.