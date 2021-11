Atp Finals, la situazione del gruppo verde: Djokovic già qualificato, prima vittoria per Ruud

SportFair

Si è conclusa un’altra giornata delle Atp Finals di Torino. Nel primo match di oggi Djokovic si è confermato in grandissima forma. Il serbo ha vinto senza problemi contro Rublev. Il russo non è stato mai in grado di impensierire l’avversario, la gara si è conclusa sul risultato di 2-0 (6-3, 6-2). Il numero uno ha staccato il pass dopo due vittorie consecutive.

Ben più equilibrata l’altra partita del gruppo verde. In campo Norrie che ha sostituito Tsitsipas a causa di un infortunio, di fronte Ruud, reduce dalla sconfitta contro Djokovic. Partenza sprint del britannico che chiude il primo set sul risultato di 6-1. Ruud sale in cattedra nel secondo set e pareggia i conti con il 3-6. Nel decisivo set il norvegese chiude i conti sul 4-6. Vince Ruud. Djokovic al primo posto con 2 vittorie e già qualificato alle semifinali, con un successo Rublev e Ruud. A zero Norrie ma che ha disputato una sola partita, è eliminato.