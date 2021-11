Atp Finals a capienza ridotta, tifosi furiosi per la decisione del Cts: “i biglietti sono stati già acquistati”

SportFair

E’ stato deciso di ridurre le presenze di pubblico al 60% al Pala Alpitour per le Nitto Atp Finals che prenderanno il via a Torino domenica 14 novembre. La decisione è stata ufficializzata dal Cts e la Federtennis ha inviato una mail a tutti coloro che avevano acquistato un biglietto. Il provvedimento ha scatenato le reazioni e le proteste.

Nei giorni scorsi era stata aumentata la capienza del palazzetto al 75% e i tifosi si erano organizzati con i viaggi, il rimborso potrebbe non servire a placare le polemiche.

La Città di Torino è rammaricata: “non abbiamo tuttavia responsabilità sulla capienza del Pala Alpitour e la gestione della biglietteria. Come già comunicato dalla Federazione Italiana Tennis, la decisione assunta dal Cts ha purtroppo conseguenze negative per quanti avevano di recente acquistato biglietti per finali Atp, visto che i posti a loro riservati non sono saranno più disponibili”.