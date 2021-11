Atalanta-Manchester United, sempre Cristiano Ronaldo: il portoghese non si ferma più [VIDEO]

SportFair

E’ stato un primo tempo bellissimo quello tra Atalanta e Manchester United, in campo per la fase a gironi di Champions League. Il gruppo è aperto a qualsiasi scenario, le due squadre sono pienamente in corsa per superare il turno.

L’avvio di gara è di marca dei padroni di casa che passano in vantaggio con un sinistro di Ilicic, il portiere de Gea è responsabile. Alla fine del primo tempo i Red Devils trovano il pareggio. Il marcatore? Il solito Cristiano Ronalco che si conferma ancora una volta l’uomo in più del Manchester United.