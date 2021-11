Argentina-Brasile, l’audio che inchioda arbitro e Var

SportFair

La partita di qualificazione al Mondiale in Qatar del 2022 tra Argentina e Brasile non ha regalato grande spettacolo, almeno dal punto di vista delle realizzazioni, 0-0 il risultato finale. I calciatori sono stati protagonisti di giocate di altissimo livello, in particolar modo Di Maria su Vinicius e poi lo stesso calciatore del Real Madrid su Molina.

Non sono mancati, inoltre, i motivi di discussione. Andrès Cunha ed Esteban Ostojich, rispettivamente arbitro e Var di Argentina-Brasile, sono stati sospesi a tempo indeterminato. Nel mirino è finita la svista per la mancata espulsione di Otamendi per una gomitata ai danni di Raphina. E’ stato pubblicato l’audio, Ostojich afferma che “il contatto tra l’avambraccio di Otamendi e il viso, avviene con intensità media”.

Per questo motivo non è stato sanzionato con il cartellino rosso, ma “meritevole solo di un giallo”. L’errore è stato considerato grave e la direzione di gara non all’altezza.