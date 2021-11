Andriy Shevchenko torna in Serie A: il Genoa non ‘Balla’ e si affida all’eroe di Manchester, un Pallone d’Oro in panchina

SportFair

Una mossa assolutamente a sorpresa, ma che si preannuncia stimolante per l’allenatore e per il club. Stiamo parlando di Andriy Shevchenko e il Genoa. Il club rossoblu non ‘Balla’ e ha deciso di esonerare il tecnico ex Palermo, fatale il pareggio con l’Empoli, ma in generale un inizio di stagione negativo. Il rendimento della squadra in campionato non è stato positivo, il Genoa occupa la 17esima posizione e in 12 partite ha totalizzato appena 9 punti. Ballardini è sicuramente un buon allenatore ed è riuscito a togliere le castagne dal fuoco in diverse occasioni, ma la nuova proprietà ha ambizioni importanti e ha deciso di affidarsi a un allenatore di nome come Shevchenko. L’ex Milan firmerà un contratto fino al 2024, l’intenzione è quella di iniziare un progetto a lungo termine.

Tutto su Andriy Shevchenko

Andriy Shevchenko è un allenatore ucraino ed ex calciatore. E’ stato considerato uno dei giocatori più forti della storia del calcio, l’esordio si è registrato con la maglia della Dinamo Kiev con cui vinse cinque campionati ucraini e tre coppe nazionali. L’esperienza più importante è stata sicuramente quella con la maglia del Milan in cui militò per sette stagioni, vincendo uno scudetto, una Supercoppa europea, una Supercoppa italiana, una UEFA Champions League e una Coppa Italia. Nel 2006 il passaggio al Chelsea, poi il ritorno ancora in rossonero. L’ultima esperienza è stata proprio con la Dinamo Kiev. Con la nazionale ucraina partecipò al campionato del mondo 2006 e al campionato d’Europa 2012.

Ha vinto il Pallone d’oro nel 2004. Occupa il settimo posto nella graduatoria dei marcatori delle competizioni UEFA per club e l’undicesimo in quella dei calciatori con più presenze. È inoltre secondo nella classifica dei migliori marcatori della storia del Milan, dopo Gunnar Nordahl. Soprannominato Sheva, nel 2004 ha sposato la modella statunitense Kristen Pazik. La coppia ha quattro figli: Jordan, Christian, Oleksandr e Rider Gabriel. E’ riuscito a far innamorare i tifosi del Milan grazie alle sue qualità dal punto di vista tecnico, si è messo in mostra per la capacità di giocare da prima o seconda punta e per il fiuto per il gol. Con i rossoneri è stato protagonista di tantissimi gol, quello più importante con il rigore decisivo trasformato contro la Juventus nella finale di Champions League nel 2003 all’Old Trafford di Manchester. Adesso la possibilità di diventare grande in una panchina di Serie A con il sogno di guidare il Milan.