Andreazzoli scoppia in lacrime per la morte del fratello: il tecnico dell’Empoli lascia l’intervista

E’ stata una partita particolare per Aurelio Andreazzoli, il tecnico dell’Empoli è stato colpito dal grave lutto della morte del fratello. L’allenatore ha deciso comunque di non lasciare la squadra per la partita contro la Fiorentina, ma l’emozione è stata fortissima.

L’Empoli è sceso in campo per la partita della 14esima giornata del campionato di Serie A, successo contro la Fiorentina con il risultato di 2-1. Vantaggio dei viola con Vlahovic, poi le marcature di Bandinelli e Pinamonti. Al termine della partita Andreazzoli si è presentato per l’intervista post-partita, al momento delle condoglianze per il fratello è scoppiato in lacrime ed è andato via.