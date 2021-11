Alonso strepitoso terzo: “pensavo di avere la possibilità di passare Hamilton in partenza”

SportFair

Grandissimo risultato per Fernando Alonso, lo spagnolo ha chiuso il gran premio del Qatar con il terzo posto, è stato un risultato veramente eccezionale, l’ex Ferrari sul podio dopo 7 anni. Il pilota della Alpine ha commentato così il risultato. “Sono passati sette anni, ma finalmente ce l’ho fatta a salire sul podio! Ci siamo arrivati vicini in un paio di gare, ma non era bastato, come a Sochi. Pensavo di poter essere in testa dal primo giro, partendo con le rosse pensavo di avere la possibilità di passare Lewis, ma non ci sono riuscito. Con Perez è stata una battaglia molto ravvicinata: sono molto contento anche per il team, con il quinto posto di Ocon, è una bella domenica”.

Poi conclude: “avevamo pianificato una sola sosta, ma non potevamo sapere come avrebbero risposte le gomme, era una gara nuova per tutti; abbiamo gestito molto bene la gara, il pit stop è stato fantastico: ci siamo meritati il podio. Mi sto godendo la Formula 1, ho aspettato tantissimo per questo risultato, sono felicissimo!”