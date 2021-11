Juventus in ritiro, Allegri e la chiacchierata con lo psicologo alla Continassa [VIDEO]

SportFair

Situazione complicata a Torino! La Juventus non sta vivendo un momento roseo e sono stati davvero pochi i momenti di gioia questa stagione 2021-22. Massimiliano Allegri, dopo il ko col Verona, ha deciso di tenere tutti i suoi ragazzi in ritiro fino a sabato. Un ritiro che servirà a tutti, anche al tecnico fiorentino, il primo a mettersi in discussione: oggi Allegri è stato immortalato mentre chiacchierava a lungo con lo psicologo. Un discorso durato 15 minuti almeno.