Alla Continassa arriva la Guardia di Finanza: sei indagati in casa Juventus per falso in bilancio

Serata complicata in casa Juventus. Alla vigilia della sfida contro l’Atalanta il club bianconero deve fare i conti con guai finanziari. Nel pomeriggio, infatti, alla Continassa è arrivata la Guardia di Finanza per acquisire i documenti necessari per un’indagine aperta riguardante le stagioni dal 2018 al 2021. Sei sono gli indagati in casa Juventus per falso in bilancio e tra questi c’è anche il presidente Andrea Agnelli.

La società bianconera era finita sotto i riflettori già qualche tempo fa per le accuse di plusvalenze di Consob e Covisoc e proprio per questo motivo la procura di Torino ha aperto un fascicolo: la Juventus è indagata penalmente a causa di movimenti di circa 50 milioni di euro. Tra i sei indagati non figura solo Agnelli, ma anche Nedved e Paratici.