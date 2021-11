Infortunio Marquez, la verità del fratello Alex: “dal punto di vista emotivo ci sono alti e bassi”

SportFair

Marc Marquez non sta di certo affrontando un periodo positivo e facile: lo spagnolo della Honda è stato costretto a saltare le ultime due gare della stagione a causa di un nuovo infortunio, procuratosi durante un allenamento in motocross.

L’8 volte campione del mondo, stava ritrovando la confidenza in sella alla moto dopo il brutto infortunio alla spalla che lo ha tenuto lontano dalla pista a lungo quando è stato costretto a fermarsi nuovamente. Questa volta ad impedirgli di salire in sella alla sua moto è la diplopia, che potrebbe anche costringerlo a saltare i test di Sepang, anche se lui al momento si è mostrato ottimista.

Proprio di Marquez ha parlato il fratello minore, Alex, a margine dell’Allianz Junior Motor Camp, un camp dedicato ai più giovani organizzato ogni anno: “Marc sta bene, anche se dal punto di vista emotivo ci sono alti e bassi. Mangia con gli amici, prova a isolarsi dal mondo. Ai test di Jerez mi ha chiamato in continuazione per sapere com’è la nuova moto. Mi ha detto che è concentrato sul prossimo anno e vuole ritornare il prima possibile, ma bisogna avere pazienza. Il suo infortunio è complicato perché riguarda un nervo”, ha affermato ai microfoni di Marca, aggiungendo che per i test di Sepang “sarebbe importante per il team. Non ho considerato l’ipotesi che non sia in pista”.