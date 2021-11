Espargaro porta l’Aprilia davanti a tutti a Valencia: applausi per Valentino Rossi! Il Dottore in Q2

SportFair

E’ iniziata una nuova giornata di lavoro sul circuito di Ricardo Tormo. I piloti sono scesi in pista per la terza sessione di prove libere del Gp di Valencia, ultimo round della stagione 2021 di MotoGP e ultima gara in carriera per Valentino Rossi.

Al termine della sessione mattutina, il più veloce è stato un ottimo Aleix Espargaro, che porta l’Aprilia al primo posto, seguito da Jack Miller e Morbidelli. Quarto Bagnaia, seguit da Jorge Martin e Mir. Nono invece Fabio Quartararo, ma gli applausi sono tutti per Valentino Rossi, che è riuscito a chiudere in top 10, al 10° posto, staccando quindi il pass per la Q2.