Infortunio Marc Marquez, è veramente solo una commozione cerebrale? I dubbi di Espargaro: “penso sia qualcosa di peggio”

E’ iniziato il weekend di gara di Portimao, il secondo round portoghese di questa stagione 2021 di MotoGP. I piloti sono in pista per la prima sessione di prove libere del Gp dell’Algarve che non vedrà in pista Marc Marquez. Lo spagnolo della Honda salterà infatti il penultimo appuntamento stagionale a causa di un infortunio procuratosi durante un allenamento di motocross: una commozione cerebrale ha impedito a Marquez di essere in pista questo weekend e non è ancora detto che riuscirà a tornare in moto per l’ultimo round di Valencia.

Nonostante le rassicurazioni di Honda, che ha escluso problemi fisici in altre parti del corpo, c’è chi non crede del tutto alle versioni raccontate. Aleix Espargaro, infatti, non si fida della Honda e di Marc Marquez: “nessuno ha informazioni precise su come sia avvenuto il suo incidente. Quindi dobbiamo credere che sia solo una commozione cerebrale, perché l’incidente non è avvenuto nell’ultimo Gran Premio. Altrimenti sapremmo che tipo di incidente è stato. Non ho idea di cosa ci sia che non va in lui, magari ha anche un braccio rotto. Una cosa è certa, non è qui. Ovviamente una commozione cerebrale è una cosa seria. Ma normalmente Marc farebbe di tutto per guidare. Tutti lo sanno. Non so se commozione è la parola giusta. Penso che sia qualcosa di peggio”, ha affermato lo spagnolo dell’Aprilia.