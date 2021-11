Alcaraz sa solo vincere, lo spagnolo chiude la pratica Nakashima in tre set

SportFair

Tutto facile per Carlos Alcaraz nel secondo match delle Next Gen Finals, lo spagnolo si conferma un prospetto veramente interessante per il futuro. Il classe 2003 è sceso in campo contro Nakashima e ha confermato il netto successo contro Rune.

La partita di oggi non è stata mai in discussione, il primo set è stato equilibrato e si è concluso al tie-break. Poi Alcaraz ha messo in mostra le qualità enormi, in particolar modo modo nel secondo set ha realizzato un punto in caduta che ha entusiasmato il pubblico. Il terzo set è stato più equilibrato. La sfida si è conclusa sul punteggio di 3-0 (4-3, 4-1, 4-3).