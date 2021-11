La Davis Cup inizia in salita per la Spagna: forfait di Alcaraz, ha il Covid

Arrivano pessime notizie per la Spagna in vista della fase finale della Davis Cup. La formazione iberica dovrà fare a meno di una pedina fondamentale, il giovane talentuoso Alcaraz. Lo spagnolo è risultato positivo al Covid quindi non potrà scendere in campo per le sfide contro Ecuador e Russia di questo fine settimane.

A comunicare il forfait del fresco vinctore delle Next Gen è stata la federazione spagnola annunciando la positività al Covid di un membro della squadra, senza però dare ulteriori dettagli. Solo dopo Alcaraz ha comunimcato al mondo intero, tramite i social, di essersi contagiato: “al momento mi sento molto bene, con sintomi molto lievi e vedremo come evolverà”

Alcaraz è in isolamento e “il resto dei membri della delegazione spagnola è stata sottoposta a un nuovo test PCR questo pomeriggio“. La squadra capitanata da Bruguera, dovrà fare a meno dunque del giovane tennista, puntando tutto su Carreno Busta, Feliciano Lopez, Ramos, Granollers e del sostituto Martinez.