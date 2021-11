Sarà Alcaraz-Korda la finale delle Next Gen Finals: lo spagnolo annienta anche Baez

SportFair

Sarà Korda contro Alcaraz la finale delle Next Gen Finals, il netto favorito per la vittoria finale è sicuramente lo spagnolo, reduce da un’altra prestazione da urlo in semifinale. La prima sfida è stata equilibratissima e ha messo di fronte Korda e Nakashima. Il primo set è a favore di Korda, poi Nakashima ribalta tutto. Sembra finita, ma la reazione di Korda è da grandissimo tennista. Finisce 3-2 (4-3, 2-4, 1-4, 4-2, 4-2).

Senza storia la partita tra Alcaraz e Baez, il risultato di 3-0 lascia pochi dubbi sull’andamento dell’incontro. Il primo set si è concluso 4-2, poi 4-1 e ancora 4-2. Domani la finale Alcaraz-Korda con lo spagnolo nettamente favorito.