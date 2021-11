Fenomeno Alcaraz: il punto contro Nakashima è spettacolare [VIDEO]

SportFair

E’ in corso la partita delle Next Gen Finals, il torneo dedicato ai giovani talenti del tennis. Un assoluto protagonista è Carlos Alcaraz, lo spagnolo si conferma sempre più un prospetto in grado di diventare un autentico campione.

Alcaraz è in campo per la partita contro Nakashima, si tratta del secondo match dopo il successo contro Rune. L’avvio di partita è tutto di marca dello spagnolo che chiude il primo set con un po’ di sofferenza, molto più facile il secondo. Tutti in piedi per Alcaraz, protagonista di un punto spettacolare: lo spagnolo, in caduta, ha beffato l’avversario con una giocata che ha entusiasmato il pubblico. In basso il VIDEO.