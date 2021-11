Alcaraz si conferma anche alle Next Gen Finals: avvio con il botto contro Rune

SportFair

Continua il programma con le Next Gen Finals, in campo è sceso Carlos Alcaraz che si conferma un tennista veramente interessante. In attesa della partita dell’italiano Musetti contro l’argentino Baez, lo spagnolo ha dominato in lungo ed in largo contro Rune.

Solo il primo set è stato equilibrato, Alcaraz ha chiuso al tie-break con il risultato di 4-3. Ben più facili gli altri due set, Rune non è riuscito a rispondere. La partita si è conclusa sul 3-0 (4-3, 4-2, 4-0).

Primo successo nel girone per Alcarez che è il favorito numero uno per la vittoria del torneo.