Al via domani la 14ª giornata di Serie A: gli imperdibili appuntamenti del weekend di Dazn

Tutta la Serie A TIM, la Serie BKT e il meglio del calcio internazionale. In onda anche Zona Gol, con i pre-partita dei match che si giocano in contemporanea, le interviste, i collegamenti live dai campi e le analisi. DAZN scende in campo insieme ai campioni del calcio, la Lega Serie A e a WeWorld per promuovere la campagna Un Rosso Alla Violenza.

Serie A TIM

Dopo una settimana piena di impegni europei torna il weekend con la Serie A, la quattordicesima giornata di campionato si apre venerdì 26 novembre con l’anticipo di Cagliari-Salernitana alle 20:45. Sabato 27 le prime a scendere in campo alle 15:00 sono Empoli-Fiorentina e Sampdoria-Hellas Verona, seguite alle 18:00 da Juventus-Atalanta e alle 20:45 da Venezia-Inter. (Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora)

Domenica 28 è la volta di Udinese-Genoa alle 12:30, seguita alle 15:00 da Milan-Sassuolo e Spezia-Bologna. Alle 18:00, invece, scendono in campo Roma e Torino. Alle 20:45 per chiudere la giornata il match tra Napoli e Lazio

Serie BKT e il grande calcio internazionale

Anche la quattordicesima giornata di Serie BKT inizia venerdì 26 alle 18:00 con Crotone-Vicenza e si chiude domenica 28 alle 20:30 con Como-Parma.

Tanti anche gli appuntamenti con il grande calcio internazionale, venerdì 26 la EFL Championship alle 21:00 con West Bromwich Albion-Nottingham Forest, per il calcio australiano la A-League con Adelaide United-Melbourne City sabato alle 9:45 e per la finale tutta brasiliana della Copa Libertadores sabato alle 21:00 Athletico Palmeiras-Flamengo.

Infine, gli appuntamenti con La Liga spagnola: da segnalare Real Madrid-Siviglia domenica alle 21:00.

DAZN Square

I protagonisti nella Square di DAZN in questo turno sono: Cagliari-Salernitana, Venezia-Inter e Udinese-Genoa. Ad alternarsi alla conduzione Marco Cattaneo e Marco Russo che commenteranno le partite insieme a Emanuele Giaccherini, Sergio Floccari, Gianluca Pazzini, Marco Parolo, Alessandro Matri e Ciro Ferrara.

Zona Gol

Questo weekend triplo appuntamento su Zona Gol: sabato 27 alle 14:00 con la Serie BKT e sabato 27 e domenica 28 alle 14:30 con la Serie A TIM, con Empoli-Fiorentina e Sampdoria-Hellas Verona commentate da Edoardo Testoni e Ricky Buscaglia e Milan-Sassuolo e Spezia-Bologna commentate da Riccardo Mancini e Dario Mastroianni.

I Love Mondays

Lunedì dalle ore 18:30 alle 19:30 in onda I Love Mondays, il nuovo format di DAZN che racconta i retroscena delle giornate di Serie A Tim sul canale Twitch (daznit) e su DAZN. Su Twitch, i tifosi possono interagire tra loro e con i talent DAZN via chat, scambiandosi opinioni e ripercorrendo i momenti più emozionanti delle partite in compagnia dei bordocampisti e dei loro ospiti.

Un Rosso Alla Violenza

Venerdì 26, sabato 27 e domenica 28, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, scende in campo una grande squadra, che vede DAZN al fianco dell’iniziativa Un Rosso Alla Violenza, promossa da Lega Serie A, WeWorld Onlus con l’obiettivo di combattere ogni forma di sopruso verso l’universo femminile e dare un cartellino rosso alla violenza sulle donne.