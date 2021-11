Afena-Gyan show! Entra e salva la Roma: splendida doppietta al Genoa a soli 18 anni

SportFair

Sembrava non ci fosse ormai niente da fare per la Roma nel posticipo di questa sera della 13ª giornata di Serie A, ma una mossa disperata di Mourinho al 75′ ha salvato i giallorossi. Ci ha pensato Afena-Gyan a dare una svolta alla sfida di questa sera tra Genoa e Roma. Il 18enne proveniente dal Ghana ha regalato una splendida vittoria ai giallorossi con una doppietta da favola!

Felix Afena Gyan ha sbloccato il match all’82’ per poi chiudere la partita con una seconda rete al 94′. La Roma si assicura quindi il quinto posto in classifica con 22 punti alle spalle dell’Atalanta e davanti alla Lazio. Esordio amaro per Shevchenko e Zangrillo.