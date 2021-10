I tifosi sauditi prendono in giro Yoshida: il calciatore della Sampdoria perde la testa [VIDEO]

SportFair

La partita tra Arabia Saudia e Giappone, valida per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022, si è conclusa sul risultato di 1-0. Si complica la corsa verso il passaggio del turno per la squadra di Moriyasu che nelle prime tre gare ha vinto una sola volta contro la Cina, poi le sconfitte contro Oman e proprio Arabia Saudita.

La partita è finita alla ribalta anche per un episodio di discriminazione. La denuncia è partita da Maya Yoshida, difensore della Sampdoria che ha segnalato “gesti offensivi” dei tifosi sauditi a fine partita. Il difensore era impegnato nell’intervista post-partita, si sono registrati gesti discriminatori che hanno scatenato la furia di Yoshida. Il calciatore si è scagliato contro la recinzione, puntando il dito contro i tifosi e urlando, fondamentale l’intervento dei dirigenti che hanno bloccato il blucerchiato. “Ci sono stati gesti discriminatori per tutta la partita. E’ difficile da accettare. È successo anche nelle ultime qualificazioni. È una delusione”.